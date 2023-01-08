Elazığ'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
Elazığ'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Feci kaza, akşam saatlerinde Zübeyde Hanım Caddesi Çaydaçıra kavşağında meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 34 FEM 559 ve 23 HV 112 plakalı iki otomobil, kavşakta kafa kafaya çarpıştı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kazada 1 kişi yaralanırken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Doğukan Çep'in ifadesi ortaya çıktı
- MHP'den üstü kapalı Sinan Ateş açıklaması
- BİM'de kadınların görüntülerini çekti: Komiser çıktı!
- Sinan Sardoğan tutuklandı mı?
- Polislerin ifadesi ortaya çıktı
- Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme!
- Kişida'dan Ukrayna açıklaması
- Buldan'ın ardından Demirtaş'tan dikkat çeken çıkış
- Erdoğan'dan 'seçim' mesajı: Süre verdi
- Davutoğlu'ndan Sinan Ateş paylaşımı