Elazığ'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Elazığ'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 08.01.2023 - 07:35
Elazığ'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
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Feci kaza, akşam saatlerinde Zübeyde Hanım Caddesi Çaydaçıra kavşağında meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 34 FEM 559 ve 23 HV 112 plakalı iki otomobil, kavşakta kafa kafaya çarpıştı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada 1 kişi yaralanırken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Elazığ otomobil kaza

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