Eminönü’nde bir kişi tramvayın altında kaldı

29 Aralık 2021 Çarşamba, 09:42

Eminönü tramvay durağında saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddialara göre, Bağcılar- Kabataş Tramvay hattı Eminönü durağında bir kişi karşı perona geçmek isterken seyir halindeki tramvay istasyona yaklaştı. Dengesini kaybeden kişi bir anda raylara düşerek tramvayın altında kaldı.

Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaralı adam tramvayın altından çıkartıldı. Sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

SEFERLER DURDURULDU

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yaşanan kazadan dolayı Sirkeci- Karaköy arası tramvay seferleri yaklaşık yarım saat boyunca yapılamadı. O anlar yurttaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kazanın kaldırılmasıyla seferler normale döndü.