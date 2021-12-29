Eminönü’nde bir kişi tramvayın altında kaldı
Eminönü tramvay durağında karşı perona geçmek isteyen bir kişi raylara düşerek tramvayın altında sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Eminönü tramvay durağında saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddialara göre, Bağcılar- Kabataş Tramvay hattı Eminönü durağında bir kişi karşı perona geçmek isterken seyir halindeki tramvay istasyona yaklaştı. Dengesini kaybeden kişi bir anda raylara düşerek tramvayın altında kaldı.
Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaralı adam tramvayın altından çıkartıldı. Sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.
SEFERLER DURDURULDU
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yaşanan kazadan dolayı Sirkeci- Karaköy arası tramvay seferleri yaklaşık yarım saat boyunca yapılamadı. O anlar yurttaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kazanın kaldırılmasıyla seferler normale döndü.
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