İstanbul'daki metro ve tramvaylarda Ata'ya 55 bin kişilik saygı duruşu

10 Kasım 2021 Çarşamba, 15:37

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83. yıldönümünde yurdun dört bir yanında anıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Metro İstanbul’un işlettiği metro ve tramvaylarda da saatler 09:05’i gösterdiğinde, tüm trenler durdu. İstasyonlarda ve trenlerde, Zülfü Livaneli’nin Yiğidim Aslanım şarkısı eşliğinde Atatürk’ü anma anonsu yapıldı. Metro ve tramvaylardaki yaklaşık 55 bin İstanbullu, Atatürk için saygı duruşunda bulundu. Ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu.

TAKSİM İSTASYONUNDA ATATÜRK’Ü ANMA SERGİSİ

Yenikapı ve Ünalan istasyonlarında, 10 Kasım’a özel çoklu ekran uygulaması hazırlayan Metro İstanbul, Taksim İstasyonu'nda da sanatçı Halime Türkyılmaz’ın hazırladığı sergiye ev sahipliği yapıyor. Türkiye’deki taş ocaklarından alınan 0-0,7 mikron aralığında öğütülmüş taşların sabitlenmesi ile oluşturulan 17 eserin yer aldığı 10 Kasım Atatürk’ü Anma Sergisi, 30 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.