Erdoğan'dan 'din eğitimi' çıkışı: 'Engellenmesine rıza gösteremeyiz'

10 Ocak 2022 Pazartesi, 15:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı’nda konuştu.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

Ülkemiz 1950'lerdeki,1970'lerdeki, 1990'lardaki büyük dönüşümleri hep kaçırdı. Aşağı yukarı aynı şartlarda kalkınma yarışına girdiğimiz ülkeler hızla gelişirken biz geri kalmışlığa mahkum edildik.

Bu sürecin bir tarafında eğitim-öğretim de vardı. Eğitim-öğretim meselesinde ayağı bu topraklara basan özgürlükçü bir sistem yerine formatlayan, dayatmacı modeller tercih edildi.

Darbe ve vesayet dönemlerinde eğitim sistemimize yapılan anti demokratik müdahalelerle eğitim sistemimiz iyice çıkmaza sürüklendi.

"DİKTA HEVESLERİ DEPREŞENLERE ŞU İKAZI YAPMAK İSTİYORUM"

Kız öğrencilerimize özellikle yönelik ötekileştirici, baskıcı uygulamaları ortadan kaldırarak her seviyede eğitime katılımlarını artırdık. Hali hazırda temel eğitimde kız ve erkek çocuklarımız eşit oranda eğitime erişmiş durumdadır. Ancak ülkemizde halen bazı çevrelerin kız çocuklarımızın eğitim haklarını özgürce kullanmasından rahatsızlık duyduklarını biliyoruz. Buradan dikta hevesleri depreşenlere şu ikazı yapmak istiyorum. 15 Temmuz'da şahit olduğumuz, milletimizin hak ve özgürlüklerini koruma konusundaki kararlılığını açıkça göstermiştir. Türkiye'yi 28 Şubat karanlığına geri döndürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Bu ülkenin evlatlarının dinini, kültürünü öğrenmesinin engellenmesine rıza gösteremeyiz.

Tek parti faşizminin geride bıraktığı acı hatıraları milletimize bir daha kimse yaşatamaz. Kız çocuklarımızla okulları arasına yeni duvarların örülmesine izin vermeyiz. Eğitim öğretim özellikle de kaliteli eğitim aydınlık yarınlarımızın teminatıdır.

"BU AY SONUNDA 15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPIYORUZ"

Göreve geldiğimizde her alanda olduğu gibi eğitimde de sorunlarla boğuşan Türkiye manzarası ile karşılaştık. Toplumumuzun tüm kesimleri adeta kan ağlıyordu. Hemen kolları sıvadık ve milletimize Türkiye'yi dört ana sütun üzerinde yükseltme sözünü verdik. Eğitim, sağlık, adalet ve emniyet olduğunu ifade ettik. Hamdolsun bu sözümüze de hep sadık kaldık. 2002 yılında eğitime bütçeden 7,5 milyar lira ayrılmışken, 2022 yılında bu rakam yüksek öğretim dahil 274 milyar 384 milyon liraya çıktı. Derslik sayımızı 343 binden 606 bin seviyesine taşıyarak ülkemizin dört bir yanını modern eğitim kurumlarıyla donattık. Bu ay sonunda 15 bin öğretmen ataması daha yapıyoruz.