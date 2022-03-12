Erdoğan'ın yakın çevresindeydi: Prof. Dr. Özgenç'ten açık mektup
Bir dönem AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın çevresinde bulunan Prof. Dr. İzzet Özgenç'ten dikkat çeken bir hamle geldi. Özgenç, sosyal medya hesabından Erdoğan'a açık mektup yazdı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen ve 2005 yılından bu yana, terörle mücadele, ceza kanunları, terörün finanse edilmesinin önlenmesini sağlayacak yasalar ve ceza yasalarının yazılmasında yer alan Prof. Dr. İzzet Özgenç, Erdoğan'a açık mektup yazdı.
Özgenç, yayımladığı mektupta “Hukuka geri dönülmesi kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı.
"BU YANLIŞLARIN YANLIŞLA TELAFİSİ İMKANI DA BULUNMAMAKTA"
Özgenç, Erdoğan’a şu çağrıda bulundu:
"Sayın Cumhurbaşkanım sizinle olan şahsi tanışıklığım 1994 yılına kadar gider. Bu süreçte sizinle olan ilişkilerimde hep hukuku önceleyen bir duruş sergiledim. Türkiye’de hukuk alanında ve özellikle yapılan belirli soruşturma ve kovuşturmalara ilişkin olarak görebildiğim yanlışları başta zatıaliniz olmak üzere ilgili kamu otoritelerine arz etmeme rağmen, bu girişimlerimden sonuç alınmamış ve belirli yanlışların yapılmasına ısrarla devam edilmiştir.
Gelinen nokta itibarıyla bu yanlışlar sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır. Bu yanlışların yanlışla telafisi imkanı da bulunmamakta. Bu yanlışların sebebiyet verdiği mağduriyetlerin giderilebilmesi veya en azından azaltılabilmesi için hukuka geri dönülmesi kaçınılmazdır. Anayasa Mahkemesi’nin son tarihlerde verdiği bazı kararlar hukuka geri dönülmesi konusunda adım atılmasını gerekli kılmakta. Hukuk alanındaki bu yanlışlar, özellikle uluslararası camiadaki itibarımızı ve uluslararası ilişkilerimizi olumsuz etkilemekte."
Sayın Cumhurbaşkanına açık mektup ... pic.twitter.com/SlOig4PSIB— İzzet Özgenç (@izzetoezgenc) March 12, 2022
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