Esenyurt'ta 10 katlı binanın 6'ncı katından düşerek hayatını kaybetti
İstanbul Esenyurt'ta yabancı uyruklu bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle oturduğu 10 katlı binanın 6'ncı katından aşağı düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri aşağı düşen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Esenyurt ilçesi Akevler Mahallesi'nde saat 00.00 sıralarında, 10 katlı binanın 6'ncı katında oturan yabancı uyruklu Ebraım Fofana, henüz bilinmeyen bir nedenle beton zemine düştü. Çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, beton zemine düşen Ebraım Fofana'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek önlem alırken, sitenin güvenlik kamera görüntülerini inceleme altına aldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Sitede oturan diğer yabancı uyruklu kişilerden bilgi alan polis ekipleri, Ebraım Fofana'nın düştüğü yerde ve oturduğu dairede detaylı inceleme yaptı. Ekiplerin incelemesinin ardından Fofana'nın cansız bedeni, cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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