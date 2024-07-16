Eşini çalıştığı işyerinde darbeden şahıs yakalandı

Küçükçekmece'de çalıştığı işyerine gittiği eşini önce bıçakla tehdit edip ardından darbeden şahıs gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 16.07.2024 - 13:15
Eşini çalıştığı işyerinde darbeden şahıs yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi'nde önceki gün M.Ö. (40) isimli kadının işyerinde darbedildiği olaya ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, M.Ö'nün eşi B.Ö'yü (43) dün Bakırköy'deki bir adreste yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından B.Ö, "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan kadının işyerinde eşi tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, B.Ö'nün eşi M.Ö'nün çalıştığı işyerine geldiği, elindeki bıçakla M.Ö.'yü kovaladığı, ardından kadını darbettiği yer aldı.


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