Eskişehir’de IŞİD şüphelisi gözaltına alındı

Eskişehir’de terör örgütü IŞİD'le irtibatlı olduğu tespit edilen bir şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

DHA
17 Eylül 2021 Cuma, 12:39
Eskişehir’de IŞİD şüphelisi gözaltına alındı
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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü IŞİD'le irtibatlı olduğu belirlenen şüphelinin kent merkezindeki bir evde olduğunu belirledi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla eve baskın yapan polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen IŞİD şüphelisi, ifadesi için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.


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