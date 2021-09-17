Eskişehir’de IŞİD şüphelisi gözaltına alındı

17 Eylül 2021 Cuma, 12:39

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü IŞİD'le irtibatlı olduğu belirlenen şüphelinin kent merkezindeki bir evde olduğunu belirledi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla eve baskın yapan polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen IŞİD şüphelisi, ifadesi için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.