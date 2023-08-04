Eskişehir'deki 'üvey ağabey' cinayetinin nedeni belli oldu

Yayınlanma: 04.08.2023 - 14:00

Güncelleme: 04.08.2023 - 14:08

Tepebaşı İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Çiftehan Sokak’ta, önceki gece akaryakıt istasyonunda çalışan Sezer Keklikçi, oturduğu mahallede tartıştığı kişiyle kavga etti. Sezer Keklikçi, kavga ettiği kişinin tabancasından çıkan kurşunlarla ağır yaralandı.

KURTARILAMADI

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri kalbi duran Sezer Keklikçi’ye masaj yaptı. Keklikçi, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 3 çocuk babası olan Keklikçi, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin Sezer Keklikçi’nin üvey kardeşi Caner Ç. olduğunu tespit etti. Caner Ç., Ankara’ya gitmek üzereyken yakalandı. Caner Ç. ile annesi Necla Ç. ve babası Necmi Ç. de gözaltına alındı.

Eskişehir’e bir yakınının düğüne gelen Caner Ç.’nin, üvey ağabeyi Sezer Keklikçi ile annesi Necla Ç.’ye olan borcunu ödemediği için tartıştığı, ardından da çıkan kavgada öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Caner Ç., Keklikçi’nin annesi Necla Ç. ile üvey babası Necmi Ç., Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.