Evin bahçesinde başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 14:57

Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi’nde yurttaşlar, kullanılmayan bir evin bahçesinde ceset görüp polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin başından tek kurşunla vurulduğunu belirledi.

TABANCA BULUNMADI

Üzerinden kimlik çıkmayan 30-35 yaşlarındaki erkeğe ait ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olay yerinde yapılan araştırmada, tabancaya ise rastlanmadı.

Polis, ölen kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.