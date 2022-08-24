Evin bahçesinde başından vurulmuş erkek cesedi bulundu
Adana’da kullanılmayan bir evin bahçesinde başından tek kurşunla vurulmuş erkek cesedi bulundu. Ölen kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlatıldı.
Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi’nde yurttaşlar, kullanılmayan bir evin bahçesinde ceset görüp polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin başından tek kurşunla vurulduğunu belirledi.
TABANCA BULUNMADI
Üzerinden kimlik çıkmayan 30-35 yaşlarındaki erkeğe ait ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olay yerinde yapılan araştırmada, tabancaya ise rastlanmadı.
Polis, ölen kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
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