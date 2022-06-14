Evin tavanı çocuğun üzerine çöktü
Kayseri’de geçen yıl taşındıkları sıfır evin tavanı kızının başına düşen Resmiye Boran, daha önce de kendi ceplerinden onarılmasına rağmen müteahhitin müdahale etmediğini söyledi. Sağlam tavanın dahi çökmesinden korktukları için uyuyamadıklarını söyleyen kadın, yetkililerden yardım bekliyor.
Kayseri’de yaşayan Resmiye Boran, Melikgazi ilçesine bağlı İldem Mahallesi’nden ev aldı. Ancak evin belirtilen tarihte teslim edilmemesi üzerine maddiyatta zorluk çeken aile, geçen yıl evinde oturmaya başladı. Daha sonra evin odalarının ve banyosunun tavanları çatlayarak dökülmeye başladı.
Eksik yapılan işlerden dolayı apartman sakinleri olarak sıkıntı yaşadıklarını belirten Resmiye Boran’ın kızının üzerine dün akşam saatlerinde evin sağlam görünen tavanı düştü. Tavanın çökmesi sonucu başından ve vücudunun belirli yerlerinden yaralanan 14 yaşındaki Betül Boran, gece korkudan uyuyamadığını ve sorunlar için müteahhite ulaşamadıklarını söyledi.
Apartmanda oturan herkesin benzer farklı durumlardan dolayı şikayetçi olduklarını fakat hiçbir şekilde müdahale edilmediğini söyleyen Resmiye Boran, “Dün ben çarşıdaydım ve evde de kimse yoktu. Sadece kızım vardı. Duşa girmiş ve çıktığı anda evin tavanı çocuğun üzerine çökmüş. V Çok sıkıntı çekiyoruz bina olarak ve zor durumdayız. Herkes bu durumdan şikayetçi” dedi.
“AYNI APARTMANDA BAŞKA BİR DAİREDE ÇÖKEN TAVAN, AMATÖR KAMERADA”
Yine aynı apartmanda yaşayan Murat Selvi’nin oturduğu evin de
tavanı geçtiğimiz günlerde çökmüş ve aile tarafından amatör kamera ile kayda
alınmıştı. Tavanın çöktüğü anlar amatör kameraya yansırken, bu sırada
çocuklarını alan Selvi ailesi faciayı önlemişti.
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