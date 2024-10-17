Evli olduğu erkek tarafından öldürülmüştü... Zanlı sağlık ekiplerini 1 saat sonra aramış!

Yayınlanma: 17.10.2024 - 16:01

Güncelleme: 17.10.2024 - 16:08

Kocaeli'nin Çayırova ilçesine bağlı Özgürlük Mahallesi 205/1 Sokak'taki bir evde 13 Ekim'de gece saatlerinde feci bir olay meydana geldi.

Edinilen biligye göre, çıkan tartışma sonucu Tuncay Ateş adlı erkek, evli olduğu Semira Ateş'i yatak odasında ensesinden tabancayla vurdu. Semira Ateş'i vurduktan yaklaşık 1 saat sonra sağlık ekiplerine haber veren Tuncay Ateş, yaralı kadını hastaneye götüren ambulansı kendi aracıyla takip etti.

Ateş, hastane önünde aracı durduran polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ağır yaralı olarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Semira Ateş, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gebze'deki özel bir hastaneye sevk edildi.

"HATIRLAMIYORUM" SAVUNMASI!

Tuncay Ateş, polise verdiği ifadesinde, Semira Ateş ile tartışma anını ve olayı hatırlamadığını söyledi. 'Kavga' ve 'gürültüye neden olma' suçlarından kaydı olduğu belirtilen Tuncay Ateş'in olay günü yapılan muayenesinde 2 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tuncay Ateş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Yoğun bakımda tedavisi süren Semira Ateş, dün öğleden sonra doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Semira Ateş'in yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alınan cenazesi, bugün ailesinin Darıca ilçesindeki evine getirildi. Semira Ateş'in cenazesi, öğle vakti Darıca Hicret Camisi'nde kılınan namazın ardından Gebze Balçık Mezarlığı'nda toprağa verildi.