Evli olduğu kadını öldüren erkek, 10 yıl sonra saklandığı ahırda yakalandı
Yaklaşık 10 yıl önce, evli olduğu Kimya Şahan'ı katleden Demirel Şahan (33) isimli erkek, saklandığı ahırda ve kendisi için özel oluşturulan kısımda yakalandı. Hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan Şahan, tutuklandı.
Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde tartıştığı Kimya Şahan'ın (22) boynunu kırarak öldüren Demirel Şahan (33), 10 yıl sonra saklandığı ahırda yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, Ağaçören ilçesi Kırımini köyünde 2012'nin aralık ayında tartıştığı 2 çocuğunun annesi Kimya Şahan'ı boynunu kırarak öldürüp kaçan Demirel Şahan'ın 20 gün önce köye döndüğünü ve bir ahırda saklandığını belirledi. Ekipler, ahıra operasyon düzenledi.
'MÜEBBET' HAPİS CEZASI VARDI
Ekipler, Şahan'ı ahırda özel oluşturulan kısımda yakaladı. Evli olduğu kadını öldürmek suçlamasıyla hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan Şahan, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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