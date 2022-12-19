Fabrikada hidrojen tankı patladı: 2 yaralı

19 Aralık 2022 Pazartesi, 16:11

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Tat Metal Fabrikası’nda, fabrikanın galvanizleme hattı bölümünde bulunan hidrojen tanklarında temizlik yapıldığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada fabrikada çalışan Ercan Y. İle Mesut A. isimli iki işçi yaralandı. Fabrikadaki diğer işçiler mesai arkadaşlarının yardımına koşarken 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı işçilere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Yaralılarının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.