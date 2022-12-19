Fabrikada hidrojen tankı patladı: 2 yaralı
Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren demir çelik fabrikasının hidrojen tankında temizlik sırasında meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı.
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Tat Metal Fabrikası’nda, fabrikanın galvanizleme hattı bölümünde bulunan hidrojen tanklarında temizlik yapıldığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Patlamada fabrikada çalışan Ercan Y. İle Mesut A. isimli iki işçi yaralandı. Fabrikadaki diğer işçiler mesai arkadaşlarının yardımına koşarken 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı işçilere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı.
Yaralılarının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Mühendisliği bıraktı, Elazığ’da bir ilki başardı
- Denizi olmayan şehirden tonla balık ihraç ediliyor
- Kokina çiçekleri yılbaşına hazır
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
En Çok Okunan Haberler
-
- Beyza Taşkıran'ın son sözleri ortaya çıktı!
- 'Demokrasiyi zehirliyorlar'
- İşte AKP'nin İBB hesabı
- Cumhur İttifakı'na şok üstüne şok: Ne yaptılarsa olmadı
- YSK Başkanı'ndan yeni 'siyasi yasak' açıklaması
- Nerden baksan tutarsızlık nerden baksan...
- Hatay'da art arda korkutan deprem
- İmamoğlu açıklaması: İstinaf ve Yargıtay onadığı anda...
- Özlem Yıldız'dan 'Mehmet Ali Erbil' itirafı
- Silivri Cezaevi'ndeki Göktaş'tan ilk açıklama