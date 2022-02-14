Faik Öztrak'tan Erdoğan'a sert tepki: Esnafa açıklayın

14 Şubat 2022 Pazartesi, 14:09

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, marketlerin yüzde 7 KDV indirimi sonrası fiyat artışına gitmesine ilişkin olarak “Kurduğumuz denetim ekipleri ile bizim attığımız bu adımlara karşı ters adımlar atanlara yönelik şiddetli cezai müeyyideler uygulayacağız. Vatandaşımızı ezmeye, vatandaşımıza yönelik bu tür arzu edilmeyen süreci işletenlere karşı müeyyidelerimiz ağır olacaktır” dedi.

“BEN YAPTIM OLDU” ANLAYIŞI

Erdoğan’ın bu açıklamasına tepki gösteren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

“Temel gıdada KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesi CHP’nin ve Sayın Genel Başkanımızın önerisi. Hükümet geç de olsa, diğerleri gibi, bu önerimizi de uyguladı. Ama burada da işin önünü arkasını hiç düşünmemişler. Esnafla görüşmeden, ‘ben yaptım oldu’ anlayışıyla adım atmışlar”

“Plansızlık ticaret zincirinde esnafı esnafla; esnafı halkla karşı karşıya getirecek. Esnaf yüzde 8 KDV ile faturayı kesmiş. Şimdi esnafa KDV'yi yüzde 1'e hemen indirin diyorlar. Esnafı tehdit edeceğinize yüzde 8 ile yüzde1 arasındaki KDV iadesini en kısa sürede yapacağınızı esnafa açıklayın”

1) Temel gıdada KDV'nin % 8'den % 1'e indirilmesi CHP'nin ve Sayın Genel Başkanımızın önerisi.

Hükümet geç de olsa, diğerleri gibi, bu önerimizi de uyguladı.

Ama burada da işin önünü arkasını hiç düşünmemişler.

Esnafla görüşmeden, "ben yaptım oldu" anlayışıyla adım atmışlar. — Faik Öztrak (@faikoztrak) February 14, 2022