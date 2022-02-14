Faik Öztrak'tan Erdoğan'a sert tepki: Esnafa açıklayın
CHP'den, marketlerin KDV indirimi sonrası fiyat artışına gitmesine ilişkin, "Bizim attığımız bu adımlara karşı ters adımlar atanlara yönelik şiddetli cezai müeyyideler uygulayacağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert tepki.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, marketlerin yüzde 7 KDV indirimi sonrası fiyat artışına gitmesine ilişkin olarak “Kurduğumuz denetim ekipleri ile bizim attığımız bu adımlara karşı ters adımlar atanlara yönelik şiddetli cezai müeyyideler uygulayacağız. Vatandaşımızı ezmeye, vatandaşımıza yönelik bu tür arzu edilmeyen süreci işletenlere karşı müeyyidelerimiz ağır olacaktır” dedi.
“BEN YAPTIM OLDU” ANLAYIŞI
Erdoğan’ın bu açıklamasına tepki gösteren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
“Temel gıdada KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesi CHP’nin ve Sayın Genel Başkanımızın önerisi. Hükümet geç de olsa, diğerleri gibi, bu önerimizi de uyguladı. Ama burada da işin önünü arkasını hiç düşünmemişler. Esnafla görüşmeden, ‘ben yaptım oldu’ anlayışıyla adım atmışlar”
“Plansızlık ticaret zincirinde esnafı esnafla; esnafı halkla karşı karşıya getirecek. Esnaf yüzde 8 KDV ile faturayı kesmiş. Şimdi esnafa KDV'yi yüzde 1'e hemen indirin diyorlar. Esnafı tehdit edeceğinize yüzde 8 ile yüzde1 arasındaki KDV iadesini en kısa sürede yapacağınızı esnafa açıklayın”
1) Temel gıdada KDV'nin % 8'den % 1'e indirilmesi CHP'nin ve Sayın Genel Başkanımızın önerisi.— Faik Öztrak (@faikoztrak) February 14, 2022
Hükümet geç de olsa, diğerleri gibi, bu önerimizi de uyguladı.
Ama burada da işin önünü arkasını hiç düşünmemişler.
Esnafla görüşmeden, "ben yaptım oldu" anlayışıyla adım atmışlar.
2) Plansızlık ticaret zincirinde esnafı esnafla; esnafı halkla karşı karşıya getirecek.— Faik Öztrak (@faikoztrak) February 14, 2022
Esnaf %8 KDV ile faturayı kesmiş.
Şimdi esnafa KDV’yi %1’e hemen indirin diyorlar.
Esnafı tehdit edeceğinize %8 ile %1 arasındaki KDV iadesini en kısa sürede yapacağınızı esnafa açıklayın.
İlgili Haberler
- Erdoğan resmi ziyareti öncesi BAE basınında
- Bülent Turan'dan Erdoğan'ı kızdıracak sözler: Şu an krizimiz var
- AFP, Erdoğan'ın BAE ziyareti öncesi ikili ilişkileri yazdı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
En Çok Okunan Haberler
- Hindistan, Çin'e ait 54 mobil uygulamayı yasakladı
- India bans 54 Chinese mobile apps
- Rusya'dan ABD'ye sert tepki
- Uzmanlardan 'porno bağımlılığı' için tedavi önerileri
- Güldür Güldür'den Mustafa Sarıgül skeci
- Eski savcı soyadını değiştirdi
- Elazığ'da çiçekçiden 'Askıda Çiçek' kampanyası
- Rus patencinin doping olayı olimpiyatlara damga vurmuştu
- Piyasalarda 'savaş' tedirginliği
- Borsa çakıldı!