Fatih Altaylı'dan 'siyah plaka' tepkisi: 'Bu rezillik neyin nesi?'

Sosyal medya hesabından siyah bir makam aracının, siyah üzerine yazılan plakasını paylaşan gazeteci Fatih Altaylı, duruma tepki gösterdi. Altaylı, "Rektörler beyaz üzerine kırmızı plaka takabilir. Bu rezillik neyin nesi?" diye sordu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2023 - 11:31
Fatih Altaylı'dan 'siyah plaka' tepkisi: 'Bu rezillik neyin nesi?'
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Habertürk yazarı, gazeteci Fatih Altaylı, kişisel sosyal medya hesabından siyah bir makam aracının, siyah üzerine yazılan plakasını paylaştı.

Aracın Yeni Yüzyıl Üniversitesi adına kayıtlı olduğu bilgisini paylaşan Altaylı, rektörlerin beyaz üzerine kırmızı plaka alabileceğini hatırlatarak duruma tepki gösterdi.

"BU REZİLLİK NEYİN NESİ?"

Altaylı, "Bu rezillik neyin nesi? Aklına esen aklına estiği plakayı yaptırıp takabilir mi! Burası devlet mi yoksa kuralsız yasasız bir yer mi!" ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı, "Dün bu araç kimin nesi neyin nesi diye sormuştum. Sağ olsunlar Emniyet'teki arkadaşlar bilgi verdi. Araç Yeni Yüzyıl Üniversitesi adına kayıtlı imiş. Rektörler beyaz üzerine kırmızı plaka takabilir. Bu rezillik neyin nesi? Aklına esen aklına estiği plakayı yaptırıp takabilir mi! Burası devlet mi yoksa kuralsız yasasız bir yer mi!" diye sordu.

Söz konusu paylaşım şu şekilde:


Fatih Altaylı Plaka araç

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