Fatih'te eski iş hanına operasyon: 23 gözaltı

İstanbul Fatih'te eski bir handa kalan şüpheli kişilere yönelik olarak polis ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 23 kişi gözaltına alınırken, 1 ruhsatsız tabanca, bir çanta dolusu para, 1 pala, 1 hassas terazi ve uyuşturucu kullanmaya yarayan materyal ele geçirildi.

DHA
22 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:37
Fatih'te eski iş hanına operasyon: 23 gözaltı
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Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Fatih Cibali Mahallesi'nde, onlarca odası bulunan eski bir handa kalan şüpheli kişilere yönelik operasyon düzenledi.

SİLAHLARA EL KONULDU

Operasyonda koçbaşı kullanılarak girilen odalarda, 23 kişi gözaltına alınırken, 1 ruhsatsız tabanca, bir çanta dolusu para, 1 pala, 1 hassas terazi ve uyuşturucu kullanmaya yarayan materyal ele geçirildi.

23 şüpheli Emniyet'e götürüldü. Polisin konuya ilişkin çalışması sürüyor.


Fatih Operasyon polis

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