Fethiye'de 24 gün önce kaybolan Alman turistin cesedi bulundu
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 24 gün önce kaybolan Alman turistin cesedi, Kelebekler Vadisi'nde bulundu.
Kaldığı otelden 7 Ekim'de ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Alman Fabian Philippe Faranz Wetzel'in (27) bulunması için çalışma başlatıldı.
Faralya Mahallesi'ndeki Kelebekler Vadisi'nde yürüyüş yapan tatilcilerin, vadi tabanında bir ceset olduğu ihbarında bulunması üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
'KAYALIKLARDAN DÜŞTÜ' İHTİMALİ
Jandarmalar, cesedin kaybolan Wetzel'e ait olduğunu belirledi. Cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Wetzel'in, kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.
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