FETÖ'nün sözde 'üniversite öğrencileri sorumlusu' yakalandı
Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan örgütün sözde "üniversite öğrencileri sorumlusu" gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi N.B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
'BYLOCK' AYRINTISI
Polis ekipleri, şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen, örgütün sözde üniversite öğrencileri sorumlusu N.B'yi gözaltına aldı.
N.B, işlemlerin ardından Kastamonu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.
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