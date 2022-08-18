Filiz, ayrı yaşadığı eşi tarafından öldürüldü
Aydın'ın Didim ilçesinde Levent Girgin (29), ayrı yaşadığı eşi Filiz Girgin’i (21), av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olayın ardından yakalanıp gözaltına alınan Levent Girgin, tutuklandı.
2 çocuk babası Levent Girgin, dün sabah saatlerinde ayrı yaşadığı eşi Filiz Girgin'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara kızıp, konuşmak için evine gitti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Levent Girgin, av tüfeği ile eşine bir el ateş etti. Ağır yaralanan Filiz Girgin, kaldırıldığı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Girgin'in cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Jandarma, olayın ardından kaçan Levent Girgin'i saklandığı evde yakaladı. Jandarmadaki ifadesinde eşini sosyal medyada kendisiyle ilgili paylaşımlarına kızdığı için öldürdüğünü öne süren Girgin, dün akşam sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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