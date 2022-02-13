Forklift devrildi: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda kontrolden çıkan forklift devrildi. Kazada 2 kişi yaralanırken forklift, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

İHA
13 Şubat 2022 Pazar, 17:14
Forklift devrildi: 2 yaralı
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Kaza, Akhisar Mahallesi Karalar yolu üzerinde meydana geldi. Karalar yolu caddesi üzerinde yokuş aşağı inmekte olan sürücü Ömer Çakır (27) yönetimindeki forklift, yoldaki çukuru girince kontrolden çıktı.

Yoldan çıkan araç devrilirken, kaza sonucu sürücü ile yanındaki Muhammed Okşaş (18) yaralandı. 

YOLDAN KALDIRILDI

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. 

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Forklift çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. 

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 


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