Fuat Oktay'ın test sonucu belli oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, PCR test sonucunun negatif çıktığını açıkladı. Oktay, "Hekim ve sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyor, tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

cumhuriyet.com.tr
02 Ocak 2022 Pazar, 21:09
Fuat Oktay'ın test sonucu belli oldu
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, PCR test sonucuyla ilgili açıklama yaptı.

NEGATİF ÇIKTI

Fuat Oktay, "Bugün yapılan PCR test sonucum hamdolsun negatif çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere yakından ilgilenen, dualarını esirgemeyen ve iyi dileklerini ileten herkese yürekten teşekkür ediyorum. Hekim ve sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyor, tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi. 


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