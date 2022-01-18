Gazeteci Can Uğur gözaltına alındı
BirGün çalışanı gazeteci Can Uğur, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı.
BirGün çalışanı, gazeteci Can Uğur, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gözaltı haberini şöyle duyurdu; "İstanbul'a gelelim dedik. Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alındım. Teşekkürler."
KARAKOLDA BEKLETİLİYOR
Uğur'un Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki polis merkezinde karakola götürülmek üzere bekletildiği öğrenildi. Can Uğur, kendisine yönelik suçlamanın ise 2015 yılından kalma olduğunu belirtti.
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