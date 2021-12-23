Gazeteciler Cemiyeti Başkanı'nın aracına saldırı: 'Kasıtlı yapılmış olabilir'

23 Aralık 2021 Perşembe, 10:26

Gaziantep'in Nizip ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Ender Sokakta oturan Nizip Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veysel Karayılan'ın evinin önüne park ettiği 06 V 4527 plakalı aracının camı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından paramparça edildi.

Sabah işe gitmek için aracına yönelen Başkan Veysel Karayılan, camın kırıldığını fark ederek, durumu polise bildirdi. Polis olayın ardından inceleme başlattı.

"KASITLI YAPILMIŞ OLABİLİR"

Yaşanan saldırının şokunu yaşayan Veysel Karayılan, araçtan çalınan bir şey olmadığını, camı parçalayan taşın özel olarak getirilmiş olabileceğini ve kasıtlı bir şekilde yapılmış olabileceğini ifade etti.

