Gaziantep’te hafif ticari araç şantiye kulübesine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Gaziantep’te, hafif ticari aracın yol yapım şantiyesine ait kulübeye çarptığı kazada 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 12.09.2023 - 09:06
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Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolunun Doğu gişesi yakınlarında akşam saatlerinde; Kadir Paray idaresindeki 34 GTB 551 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol çalışmasının bulunduğu alandaki şantiye kulübesine çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde kulübede bulunan güvenlik görevlisi Süleyman Özkalalı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Süleyman Özkalalı’nın cenazesi ise olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması devam ediyor. 


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gaziantep Adli Tıp Kurumu Adli Tıp

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