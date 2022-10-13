Geçen sene 30 TL olan kestaneye bu sene el değmiyor: '10 liralık ver diyorlar'
Sinop’un Erfelek ilçesinde yetişen ‘kuzu kestanesi’ hasadı sürüyor. Kestanenin fiyatı ise pazar tezgâhında kilogramı 80-90 TL’ye kadar ulaşıyor. Sinop pazaryerinde kestane satışı yapan Turan Arıcı, "Geçen sene günde 500-600 kilogram mal satıyorduk. Bu sene 200 kilogram mal satamıyoruz. Bu sene insanlar (kilosu) 50 liralık kestaneden '10 liralık ver' diyorlar
Türkiye’nin önemli kestane üretim merkezlerinden Erfelek’te sezonun ilk kestanelerinin hasadına başlandı. Kabuğundan kolay ayrılan, lezzeti ve parlak rengiyle ‘kuzu kestanesi’ olarak adlandırılan Erfelek kestanesi pazar tezgahlarını süslüyor. Bu yıl bölgede kestane düşmanı ‘gal arısı’nın yayılmasından kaynaklı verimin geçen senelere göre zayıf geçtiği kaydedildi.
Pazarda kilogramı 40 TL ile 80 TL arasında değişiyor.
"50 LİRALIK KESTANEDEN '10 LİRALIK VER' DİYORLAR"
Sinoplu kestane satıcısı Turan Arıcı şunları söyledi:
"Geçen seneye oranla fiyatlar yarı yarıya değişti. Bu sene kestane pahalı. Kestanelerin ağaçları biraz kuruma yaptı onun için verim düştü, yarıdan fazla düştü. Ortam kötü zaten, her şey pahalandı. Kestane de pahalandı. Alım gücü de yok. Geçen sene günde 500-600 kilogram mal satıyorduk. Bu sene 200 kilogram mal satamıyoruz. Bu sene insanlar (kilosu) 50 liralık kestaneden '10 liralık ver' diyorlar. Kestane çok düşük bu sene. Geçen sene 30 liraydı kestaneler."
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