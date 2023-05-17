Gemlik’te kontrolden çıkan TIR dere yatağına düştü: 1 ölü

Yayınlanma: 17.05.2023 - 07:48

Güncelleme: 17.05.2023 - 10:34

Feci kaza sabaha karşı saat 04.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Gemlik Viyadüğü üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre Gemlik serbest bölgesindeki bir fabrikadan yüklediği kumaşlarla İstanbul’a doğru yola çıkan Alişan Eryılmaz (59) idaresindeki 16 AIA 371 plakalı TIR, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Gemlik Viyadüğü üzerindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

YAN YATIP SÜRÜKLENDİ

Yan yatan kumaş yüklü TIR sürüklenerek bariyerlere çarptı. Bariyerleri aşan TIR yaklaşık 60 metre yükseklikteki viyadükten dere yatağına düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dere yatağında paramparça olan TIR'ın sürücüsü Alişan Eryılmaz’ın hayatını kaybettiğini tespit eden ekipler Eryılmaz’ın cesedini araç içinden çıkardı.

KUMAŞLAR ETRAFA SAÇILDI

Kaza nedeniyle Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nda viyadük üzerine birçok kumaş rulosu savrulurken, hurdaya dönen TIR'daki kumaşların büyük bir bölümü de dere yatağına döküldü.

SAVCI İNCELEME YAPTI

Kaza sonrasında TIR sürücüsü Alişan Eryılmaz’ın cenazesi Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaptı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.