Gençler arasındaki kavganın sebebi şaşırttı: 'Yolu paylaşamayınca' bıçakladı
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iddiaya göre yolu paylaşamayan iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adapazarı’nın en işlek yerlerinden olan Çark Caddesi’nde iddiaya göre, yolu paylaşamayan H.S. ile Y.U. arasında tartışma yaşandı. Tartışma yerini kavgaya bırakması sonrasında Y.U. yanında bulunan bıçakla H.S.’yi yaraladı.
SALDIRGAN GÖZALTINDA
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırılırken saldırgan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.
Video Haberler
- Zifte yapışan 4 köpek kurtarıldı, 3'ü öldü
- İzmir'de kadın şoföre yumruklu saldırı
- İstanbul'da hareketli dakikalar
- İstanbul'da 'uyuşturucu' satıcılarına operasyon
- 5 kilo altın takıldı, halay çekmekte güçlük çekti
- Emekli cebindeki bozuk paraları gösterdi
- CHP'den olağanüstü toplantı çağrısı
- Kamyonet ve motosiklet böyle çarpıştı
- 'Ben bu pahalılıkla Türkiye'de asla yaşamam'
- Şanlıurfa’da taşlı sopalı kavga: 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Babanın nerede olduğunu bilmiyorum'
- 'Mostafa Mohamed, uyum sağlayacaktır'
- '400 milyon dolar verin devredelim!'
- Çöp evden kurtarılmıştı: İşte ilk sözleri
- 'Ciddi bir gelişme geriliği mevcut'
- Kılıçdaroğlu: Birkaç ay araç almayın
- Ürküten görüntü: Elde kılıç, masada silah
- Cumhur'a iki ilden kötü haber: Eriyor...
- Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
- Cem Küçük için karar verildi