Gençler arasındaki kavganın sebebi şaşırttı: 'Yolu paylaşamayınca' bıçakladı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iddiaya göre yolu paylaşamayan iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
26 Temmuz 2022 Salı, 09:38
Gençler arasındaki kavganın sebebi şaşırttı: 'Yolu paylaşamayınca' bıçakladı
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Adapazarı’nın en işlek yerlerinden olan Çark Caddesi’nde iddiaya göre, yolu paylaşamayan H.S. ile Y.U. arasında tartışma yaşandı. Tartışma yerini kavgaya bırakması sonrasında Y.U. yanında bulunan bıçakla H.S.’yi yaraladı.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırılırken saldırgan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.


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