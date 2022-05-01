Geri manevra yapan aracın altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da geri manevra yapan sürücü Ahmet B.'nin 5 yaşındaki oğlu Samet B. aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde geri hareket eden pikabın altında kalan çocuk öldü.
Olay ilçeye bağlı kırsal Atmaca Mahallesi’nde yaşandı. Alınan bilgilere Ahmet B'nin kullandığı 23 HT 391 plakalı pikap, geri hareket ettiği sırada aracın arkasında bulunan 5 yaşındaki oğlu Samet B'yi ezdi. Kazada ağır yaralanan Samet B. ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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