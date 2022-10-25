Giresun'da deniz kenarında erkek cesedi bulundu
Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Küçüklü köyündeki plajda kimliği belirsiz bir erkeğe ait ceset bulundu.
Küçüklü köyündeki Küçüklü Plajı'nda sabah saatlerinde kıyıda ceset olduğunu fark eden yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, Bulancak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kimlik tespiti için çalışma başlatan ekiplerin olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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