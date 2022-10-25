Giresun'da deniz kenarında erkek cesedi bulundu

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Küçüklü köyündeki plajda kimliği belirsiz bir erkeğe ait ceset bulundu.

AA
25 Ekim 2022 Salı, 09:44
Giresun'da deniz kenarında erkek cesedi bulundu
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Küçüklü köyündeki Küçüklü Plajı'nda sabah saatlerinde kıyıda ceset olduğunu fark eden yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, Bulancak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kimlik tespiti için çalışma başlatan ekiplerin olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

 


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