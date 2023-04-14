Görüntüler tepki çekti: Yurttaşların üzerine indirimli ürün 'attılar'
Karaman’da zincir bir mağazada indirimle raflar boşalırken, depodan ürün getiren personelin vatandaşın üzerine indirimli ürünleri atması tepki çekti. Karaman Valiliği de olayla ilgili olarak inceleme başlatıldığını açıkladı.
Türk Lirası'nın günden güne değer kaybettiği, hayat pahalığının 21 yılın en yüksek seviyesine tırmandığı Türkiye'de, AKP iktidarının yarattığı ekonomik krizin adeta kanıtı niteliğinde yeni görüntüler kaydedildi.
Karaman Park AVM’de hizmet veren zincir bir mağazada indirim sonrası tüm raflar boşaldı. Yeni indirimli ürünleri depodan taşıyan personeli takip eden müşteriler mağazaya girmeden ürünleri isterken görüntülendi.
ÜZERLERİNE FIRLATTILAR
Personelin mağaza girişinde yurttaşların üzerine montları fırlatması skandal görüntülere neden oldu.
Sosyal medyada hızla yayılan görüntü sonrası yapılan yorumlarda mağazaya ve personeline yönelik tepkilere yer verildi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Karaman Valiliği de görüntülere konu olan olayla ilgili açıklama yaptı.
Valilikten yapılan açıklamada, “İlimizde bir mağazada çekilen görüntülere konu olan olay ile ilgili olarak Valiliğimiz tarafından gerekli incelemeler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.
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