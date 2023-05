Gülistan Doku'nun ailesinden Kılıçdaroğlu'na mektup

Yayınlanma: 12.05.2023 - 11:27

Güncelleme: 12.05.2023 - 11:28

Yaklaşık 3 yıldır kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku’nun ailesi, Millet ittifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na bir mektupla çağrıda bulundu.

Mektupta, “Adalete susayan bu halkın tercihi ile cumhurbaşkanı olursanız bu süreci sil baştan ele alıp kızımıza ne olduğunu bizlere açıklayın. Bu olayın sorumlularını yargı önüne çıkarıp gereken cezayı almasını sağlayın" ifadeleri yer aldı.

‘HER SANİYEYİ SAYAR OLDUK’

Gazete Duvar'ın aktardığına göre; 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi’ni büyük umutlarla bekleyen milyonlarca aileden bir tanesi olduklarını belirten aile, Kılıçdaroğlu'dan Şenyaşar ailesinin sesine ses olduğu gibi, Doku ailesinin de sesine ses olmasını istedi.

Mektupta, "Biz kim miyiz? Türkiye Cumhuriyeti Devletinde kendi halinde yaşayan bir aileyiz. Aslında aileydik. Ta ki kızımız Gülistan Doku’nun memleketiniz olan Dersim’de kaybolduğu 5 Ocak 2020 tarihine kadar. Üç buçuk yıl dile kolay bir çırpıda söyleyiveriyoruz; 1227 gün. Pirom, biz yıllardan geçtik, biz her ayı, her haftayı, her günü, her saati, her saniyeyi sayar olduk. Hem kızımıza olan hasretimizden hem de adalete olan hasretimizden. Biz geçen bunca sürede adalete olan inancımızı diri tutmaya çalıştık, çalışıyoruz. Görüyoruz ki, siz de bulunduğunuz her ortamda adaletsizlikle karşı karşıya kalan insanlarımızın sesi olma gayretindesiniz" denildi.

Gülistan’ın üç buçuk yıldır her tarafı kameralarla çevrili olan Dersim’de kayıp olduğunun ifade edildiği mektupta, tek şüpheli Zeynal Abrakov’un etkin bir soruşturma geçirmesi ve yargılanması gerektiği belirtildi.