Cumhuriyet yazdı, emniyet harekete geçti

24 Eylül 2021 Cuma, 14:13

Cumhuriyet.com.tr'de 21 Eylül Salı günü yayımlanan, "Üvey babasının cinsel istismarına maruz bırakıldı, hukuk mücadelesi başlattı" başlıklı haberimiz üzerine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı habere konu olan çocuğun üstün yararını korumak amacıyla soruşturma başlattı.

Haberimize konu olan hak ihlaline maruz bırakılan Ş.P. için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, şüpheli A.Ö. için 'çocuğun cinsel istismarı ve çocuğun cinsel saldırısı' suçlamaları ile soruşturma başlatıldı.

Olayların gerçekleştiği evde yaşayan ve olaylardan etkilenen/etkilenme ve şiddete maruz bırakılma riski bulunan 7 yaşındaki otizmli çocuk için ise A.Ö. isimli şahıs 'kasten adam yaaralama' suçundan ifade verdi ve söz konusu çocuk ise sağlık kontrolünden geçmek için hastaneye götürüldü.

Haberimizin linki: https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/uvey-babasinin-cinsel-istismarina-maruz-birakildi-hukuk-mucadelesi-baslatti-1870704