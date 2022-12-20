Hafif ticari aracın çarptığı Hivan, toprağa verildi
Malatya'da, kaldırımda yürürken hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren iki arkadaştan Hivan Taşkıner (17), gözyaşları arasında toprağa verildi. Gözaltına alınan sürücü Nurullah Sıba (20) ise tutuklandı.
Çavuşoğlu Mahallesi'nde, gece saatlerinde Nurullah Sıba yönetimindeki 44 ABL 349 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu kız yurdu önünde kaldırımda yürüyen Şemsettin Karadağ (18) ve Hivan Taşkıner'e çarptı.
KURTARILAMADILAR
Kazada, öğrenci yurdu binasının bahçe duvarının bir kısmı yıkılırken, Karadağ ve Taşkıner'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Sıba ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Malatya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından iki arkadaşın cenazesi Şehir Mezarlığı morguna getirildi. Gençlerden Hivan Taşkıner, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Şemsettin Karadağ'ın cenazesinin ise yarın toprağa verileceği belirtildi.
TUTUKLANDI
Tedavisinin ardından gözaltına alınan sürücü Nurullah Sıbo ise emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ölen iki arkadaşın yürüyüş yapmak için dışarıya çıktıkları, evlerine dönerken de kazanın yaşandığı ifade edildi.
Video Haberler
- Kadınların hazırladığı örgü yünler, ağaçlara giydirildi
- Kiraya vermediği evini taş müzesine dönüştürdü
- Çıraklıktan mühendisliğe: Burcu usta
- Minyatür eserler, Geri Dönüşüm Parkı’nda sergileniyor
- Mühendisliği bıraktı, Elazığ’da bir ilki başardı
- Denizi olmayan şehirden tonla balık ihraç ediliyor
- Kokina çiçekleri yılbaşına hazır
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Dan Bilzerian'dan 'Nusret' ifşası: Tam 8 yıldır...
- 'Kazanacak aday vurgusu yaptık'
- Guterres'ten Ukrayna-Rusya savaşı mesajı
- Emekli amiraller davasında karar çıktı
- TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması
- 28 Şubat hükümlüsü Korgeneral Vural Avar cezaevinde öldü
- Soylu'ya sert sözler: 'Önce ağzını yıkayacaksın'
- İşte kar beklenen iller...
- Google'dan Ekrem İmamoğlu skandalı!
- Asgaride beklenti 9 bin TL’ye çıktı