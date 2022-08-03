Hakları için eylemde olan Yapı Yapı işçileri gözaltına alındı

Yapı Yapı İnşaat ve Genç Mühendislik'te çalışan ve haklarını alamadıkları için iş bırakma eylemine giden emekçiler; 'Kaymakamlık yasağı' gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
03 Ağustos 2022 Çarşamba, 14:45
Hakları için eylemde olan Yapı Yapı işçileri gözaltına alındı
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Ataşehir'deki Finans Merkezi'nde Yapı Yapı İnşaat'tan haklarını almak için mücadele eden Dev Yapı-İş ve İnşaat Sendika üyesi inşaat işçilerinin direnişi devam ediyor. Emekçiler, son olarak iş bırakma eylemine gitti.

Üyeler ve  sendika temsilcileri gözaltına alındı.

POLİS ABLUKASINA ALINDILAR

Şirket önünde toplanan işçiler “Direne direne kazanacağız” ve “İnşaat işçisi köle değildir” sloganları atarken, polis tarafından ablukaya alındı.

NE OLMUŞTU?

Ümraniye Kaymakamlığı Yapı Yapı Holding’in önüne 1 ay süreyle eylem yasağı getirmişti.


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