Hakları için eylemde olan Yapı Yapı işçileri gözaltına alındı
Yapı Yapı İnşaat ve Genç Mühendislik'te çalışan ve haklarını alamadıkları için iş bırakma eylemine giden emekçiler; 'Kaymakamlık yasağı' gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.
Ataşehir'deki Finans Merkezi'nde Yapı Yapı İnşaat'tan haklarını almak için mücadele eden Dev Yapı-İş ve İnşaat Sendika üyesi inşaat işçilerinin direnişi devam ediyor. Emekçiler, son olarak iş bırakma eylemine gitti.
Üyeler ve sendika temsilcileri gözaltına alındı.
Yapı Yapı önünde direnişe geçen üyelerimiz ve sendika temsilcilerimiz gözaltına alındı. Gözaltılarınız baskılarınız bizi yıldırmayacak. Haklarımızı alana kadar direneceğiz. pic.twitter.com/yMb5gDYB5D— İnşaat-İş Sendikası (@insaatsendika) August 3, 2022
POLİS ABLUKASINA ALINDILAR
Şirket önünde toplanan işçiler “Direne direne kazanacağız” ve “İnşaat işçisi köle değildir” sloganları atarken, polis tarafından ablukaya alındı.
Kaymakamlığın çıkarttığı yasağa rağmen haklarımızı aramaktan vazgeçmeyeceğiz. Üyelerimiz ve sendika temsilcilerimiz şu anda Yapı yapının önünde ablukaya alındılar pic.twitter.com/sEaPyABnCD— DİSK/ Dev Yapı-İş (@devyapi_is) August 3, 2022
NE OLMUŞTU?
Ümraniye Kaymakamlığı Yapı Yapı Holding’in önüne 1 ay süreyle eylem yasağı getirmişti.
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