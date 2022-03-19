Halk TV ekibi çığda mahsur kaldı: "Üzerimize çığ düştü, aracın içinde bekliyoruz"

19 Mart 2022 Cumartesi, 18:56

Ardahan-Şavşat kara yolu, Sahara Geçidi'nde meydana gelen çığ nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ardahan-Şavşat kara yolunun 2 bin rakımlı Sahara Geçidi mevkisinde çığ düştü. Kimsenin yaralanmadığı olayda, ulaşıma kapanan yolun açılası için Karayolları ekipleri çalışma başlatırken, yoğun kar ve tipi, karla mücadele çalışmasını zorlaştırıyor.

Halk TV programcısı Serhan Asker ve Halk TV ekibi de çığ nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Halk TV yayınına telefonla katılan ve ekip olarak 6 kişi olduklarını söyleyen Asker, "Biz Şavşat'taki yayınımızı bitirdikten sonra hemen yola koyulduk. Zaten dün geceden bu yana kar yağışı vardı burada. Biz yola çıktığımızda her şey normaldi. Yaylaları geçtikten sonra Ardahan'a yakın bir noktada Sahara Geçidi var, burada yolda kalanların olduğunu gördük fakat kar makineleri yolu açmaya çalışıyordu. Bizi de durdurdular, biz de yolun açılmasını bekledik. Fakat inanılmaz bir tipiyle karşılaştık" dedi.

"BEKLEME YAPTIĞIMIZ NOKTAYA ÇIĞ DÜŞTÜ"

Bekledikleri yere çığ düştüğünü aktaran Asker, "Biraz önce bizim bekleme yaptığımız noktaya çığ düştü. Bu çığ bir insan boyunun üstünde. Kar makinesi yolu açmaya çalışıyor. Yolu açtıktan sonra devam edebilir miyiz diye düşünüyoruz. Biz iki arabayla Kars'a gidiyorduk. Kars yolunda, yani Ardahan'daki Sahara Geçidi'nde kaldık. Biraz ilerdik ama yine durduk. İnanılmaz bir tipi var. Sadece bir kar makinesi var. Burası zorlu koşulların yaşandığı bir yer. Sahara Geçidi'nde her zaman yolun kapandığını söylüyor burada yaşayanlar. Bizimle birlikte kalan bir minibüs ve araba da var. Bunun tedbirleri önceden alınmalı" diye konuştu.

"4-5 METRE BOYUNDA ÇIĞ DÜŞTÜ"

Çığ düşen araçtaki kameraman Yavuz Dönmez de, "Üzerimize çığ düştü, kurtarılmayı bekliyoruz burada. Canlı yayın aracının içinde mahsur kaldık. Aracın içinde 3 kişiyiz. Ardahan'a 20 kilometre mesafedeyiz. Kar araçları da bir şey yapamıyor şu anda. 4-5 metre boyunda çığ düştü burada" dedi.

Dönmez, "Mazotunuz var mı?" sorusuna "İnşallah yeter. Şu anda donuyoruz açıkçası" yanıtını verdi.