Hatay’da 1 ton 450 kilogram sahte içki ele geçirildi
Hatay’ın Defne ilçesinde 1 ton 450 kilogram sahte içki ele geçirildi.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı Defne İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Ballıöz Mahallesi'nde M.A. isimli şahsın ikametinde sahte içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Jandarma ekipleri tarafından adreste yapılan aramada, 1 ton 450 kilogram sahte kaçak rakı, 4 ton 850 kilogram fermente edilmiş incir ve üzüm posası, 2 ton içki yapımı için kuru incir, 1 adet damıtma ünitesi, 1 adet kazan ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak şüpheli M.A. gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.
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