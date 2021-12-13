HDP İstanbul il kongresine soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dün gerçekleştirilen HDP İstanbul İl Kongresi'nde tespit edilen eylemlerle ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
13 Aralık 2021 Pazartesi, 11:58
HDP İstanbul il kongresine soruşturma
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HDP İstanbul İl Kongresi'nde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldığı ve örgütsel marşlar söylendiği şeklinde polisin yaptığı tespitler üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Küçükçekmece'de bulunan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde dün gerçekleştirilen kongreye, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP'li milletvekilleri ve parti üyeleri katılmıştı.


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