Herkesin hayatını tehlikeye attı: Otobüsü şoförü, seyir halindeyken cep telefonundan 'dizi' izledi

İzmit’te halk otobüsü şoförü seyir halindeyken cep telefonundan dizi izledi. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

DHA
30 Aralık 2022 Cuma, 11:21
Herkesin hayatını tehlikeye attı: Otobüsü şoförü, seyir halindeyken cep telefonundan 'dizi' izledi
Abone Ol google-news

İzmit’te bir halk otobüsü şoförünün D-100 Karayolu üzerinde seyir halindeyken, direksiyonun arkasında bıraktığı cep telefonundan dizi izlemesi bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Sosyal medyada paylaşılan söz konusu görüntüler tepki topladı.

Bir taraftan dizi izleyen, bir taraftan yolculuğa devam eden, sürücünün rahat tavırları dikkat çekti. 


Halk otobüsü otobüs şoför

En Çok Okunan Haberler