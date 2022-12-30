Herkesin hayatını tehlikeye attı: Otobüsü şoförü, seyir halindeyken cep telefonundan 'dizi' izledi

30 Aralık 2022 Cuma, 11:21

İzmit’te bir halk otobüsü şoförünün D-100 Karayolu üzerinde seyir halindeyken, direksiyonun arkasında bıraktığı cep telefonundan dizi izlemesi bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Sosyal medyada paylaşılan söz konusu görüntüler tepki topladı.

Bir taraftan dizi izleyen, bir taraftan yolculuğa devam eden, sürücünün rahat tavırları dikkat çekti.