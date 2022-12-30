Herkesin hayatını tehlikeye attı: Otobüsü şoförü, seyir halindeyken cep telefonundan 'dizi' izledi
İzmit’te halk otobüsü şoförü seyir halindeyken cep telefonundan dizi izledi. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada tepki çekti.
İzmit’te bir halk otobüsü şoförünün D-100 Karayolu üzerinde seyir halindeyken, direksiyonun arkasında bıraktığı cep telefonundan dizi izlemesi bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI
Sosyal medyada paylaşılan söz konusu görüntüler tepki topladı.
Bir taraftan dizi izleyen, bir taraftan yolculuğa devam eden, sürücünün rahat tavırları dikkat çekti.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Ulan sana mı kaldı...'
- Kılıçdaroğlu’nun sır görüşmesi
- İmamoğlu'ndan Soylu'ya istifa çağrısı
- Demirtaş'tan Akşener ve Kılıçdaroğlu'na hakarete tepki
- İmamoğlu davasında yeni gelişme!
- O restoranın kapısına kilit vuruldu
- Seçim tarihini belirlediler
- Doğalgazda indirim
- SGK'den EYT düzenlemesi açıklaması
- Çağlayan iki kişinin ismini paylaştı: 'Beni çok üzdü'