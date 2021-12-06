Hindistan ordusunun Myanmar sınırındaki operasyonunda 13 kişi öldü
Hindistan ordusunun, ülkenin Myanmar sınırındaki Nagaland eyaletinde düzenlediği operasyonda, aralarında direnişçilerin olduğu iddia edilen 13 kişi öldü.
Kamuoyuna açıklama yapma yetkisi olmadığı için isminin verilmesini istemeyen bir ordu yetkilisi, bölgede direnişçilerin faaliyet gösterdiğine dair istihbarat üzerine askerlerin harekete geçtiğini belirtti.
Askerlerin, direnişçileri taşıdığı düşünülen bir kamyona açtığı ateşte 6 kişinin öldüğünü aktaran yetkili, olayı protesto eden köylülerin ise ordu araçlarını ateşe vermek istediğini kaydetti. Yetkili, bunun üzerine askerlerin öfkeli köylülere açtığı ateşte 7 sivilin öldüğünü söyledi.
KÖYLÜLERLE ÇATIŞMA ÇIKTI
Ordu yetkilisi, direnişçilerin, Assam eyaletinin Gauhati şehrinin 400 kilometre doğusunda askerlere saldırı düzenlemeyi planladıklarına dair istihbarat aldıklarını ve bir haftadır pusuda beklediklerini belirtti.
Yetkili ayrıca köylüler ile çıkan çatışmada bir askerin öldüğü bilgisini paylaştı.
HALK, ORDUYA AİT ARAÇLARI YAKTI
Eyaletin Mon ilçesine bağlı Oting sınır köyünde, dün gerçekleşen olay sonrası yerel halk, orduya ait araçları yaktı.
Nagaland eyaleti Başbakanı Neiphiu Rio, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "sivillerin ölümüne yol açan talihsiz olayı" kınadığını belirtti.
Rio, soruşturma başlatılmasını istedi.
Yerel halktan Nyamtow Konyak, hayatını kaybeden kişilerin kömür madencileri olduğunu söyledi.
Konuya ilişkin açıklama yapan Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah da "talihsiz olaydan" üzüntü duyduğunu ve eyalet bünyesinde soruşturma başlatılacağını dile getirdi
Video Haberler
- Van'daki korkutan deprem kameralarda
- Bağdat Caddesi'nde dehşet anları: Defalarca vurdu!
- Emekli yurttaşın gözyaşları yürekleri sızlattı
- 'Üsküdar Belediyesi, İBB koydu diye elektrik vermiyor'
- Taksicinin ittiği kadın canından oluyordu!
- Haluk Bilginer'den 'Cübbeli' yorumu
- Canlı yayında çarpıcı 'İmamoğlu' iddiası
- Albayrak-Nebati ilişkisinin perde arkası
- '5 Pound'a 2 kişilik kahvaltı yaptık'
- ''Türkiye'nin dört tarafı hain''
En Çok Okunan Haberler
- 'Döviz' iddiaları sonrası bankalara akın ettiler
- 'Bugün itibarıyle' diyerek ilk değişikliği açıkladı
- Çağlar Ertuğrul'dan Tamer Karadağlı'ya gönderme
- İstanbul'da koku alarmı
- TBB'nin yeni başkanı belli oldu
- 6 vekil istifa edebilir iddiası
- Seçimi kaybeden Feyzioğlu'ndan ilk açıklama
- 'Bekle Kemal bey, saat 11’de geliyorum'
- AKP'li eski vekilin oğlu Covid-19'a yenik düştü
- Kavcıoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak sözler