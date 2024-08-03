Hırsız girdiği evden 5 bin lira çalıp balkondan düştü
Bursa’da bir şüpheli gece vakti girdiği evden 5 bin lira çaldıktan sonra kaçmak isterken balkondan düştü.
Bursa’nın Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi’nde bulunan bir binanın 2. katına giren Gürkan B. (40) evin içinden çaldığı 5 bin lirayı aldıktan sonra balkondan kaçmak istedi.
Telaş yapan şüpheli, dengesini kaybedip aşağı düşünce omzunu sakatladı.
Şüpheli kendi imkanlarıyla hastaneye gittikten sonra kayıplara karışırken, ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Ekipler, onlarca güvenlik kamerasını izledikten sonra şüphelinin kimliğini tespit etti.
Fiziki takibin ardından yakalanan Gürkan B.’nin daha önce de 10 ayrı suçtan hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.
Öte yandan şüphelinin omzunu tutarak ilerlediği anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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