Husumetli iki aile arasında kavga... 7 kişi yaralandı

Yayınlanma: 07.07.2023 - 14:37

Güncelleme: 07.07.2023 - 14:37

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Kızlarpınarı Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki aile üyelerinin tartışması kavgaya dönüştü.

Bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 1'i ağır 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere sevk edildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

