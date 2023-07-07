Husumetli iki aile arasında kavga... 7 kişi yaralandı

Alanya'da husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili 8 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 07.07.2023 - 14:37
Husumetli iki aile arasında kavga... 7 kişi yaralandı
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Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Kızlarpınarı Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki aile üyelerinin tartışması kavgaya dönüştü. 

Bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 1'i ağır 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere sevk edildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.


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