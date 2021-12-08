İBB’den Melen Barajı paylaşımı: 5 yıl önce bugün bitecekti
İBB Sözcüsü Ongun, 7 Aralık 2016 saat 14.59'da biteceği açıklanan ancak hâlâ bitirilmeyen Melen Barajı ile ilgili paylaşımda bulunarak, "Melen Barajı 5 yıl önce bugün, bu saat, bu dakikada bitecekti. Bitmedi. Gövdesindeki çatlak tamir edilemedi, İBB’ye herhangi bir bilgi de verilmedi" dedi.
İBB’den Melen Barajı paylaşımı: 5 yıl önce bugün bitecekti
İBB Sözcüsü Ongun, 7 Aralık 2016 saat 14.59'da biteceği açıklanan ancak hâlâ bitirilmeyen Melen Barajı ile ilgili paylaşımda bulunarak, "Melen Barajı 5 yıl önce bugün, bu saat, bu dakikada bitecekti. Bitmedi. Gövdesindeki çatlak tamir edilemedi, İBB’ye herhangi bir bilgi de verilmedi" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, 7 Aralık 2016 saat 14.59'da biteceği açıklanan ancak bitirilmeyen Melen Barajı'na ilişkin açıklama yaptı.
"ÇATLAKLAR TAMİR EDİLMEDİ, İBB'YE BİLGİ VERİLMEDİ"
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ongun, "Melen Barajı 5 yıl önce bugün, bu saat, bu dakikada bitecekti. Bitmedi. Gövdesindeki çatlak tamir edilemedi, İBB'ye herhangi bir bilgi de verilmedi" ifadelerini kullandı.
Melen Barajı 5 yıl önce bugün, bu saat, bu dakikada bitecekti. BİTMEDİ— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) December 7, 2021
Gövdesindeki çatlak tamir edilemedi, İBB’ye herhangi bir bilgi de verilmedi. pic.twitter.com/zBUU8kGIEL
2015'te dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysi Eroğlu, barajın inşaatının 7 Aralık 2016'da biteceğini açıklamıştı.
İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, bitirilememesi yıllardır tartışma konusu olan Melen Barajı yüzünden İSKİ'nin yaşadığı maddi kaybın 460 milyon TL olduğunu açıklamıştı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Melen Barajı'nın bitirilmesi için bu kez 2022 sonuna tarih vermişti.
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