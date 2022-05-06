Ilgaz Dağı'nın eteklerinde mayıs sürprizi: Lapa lapa kar yağdı

06 Mayıs 2022 Cuma, 07:00

Ilgaz Dağı’na mayıs ayında kar düştü.

Kar yağışı ile birlikte bin 850 rakımlı Çankırı-Ilgaz sınırındaki Ilgaz Dağı geçidi beyaza büründü.

SICAKLIK 2 DERECEYE DÜŞTÜ

Ilgaz ve Çankırı arasında alternatif olarak ulaşımın sağlandığı karayolunda ekipler, yağış öncesi tuzlama çalışması yaptı. Yaklaşık yarım saat boyunca etkili olan kar yağışı yerini yoğun sise bıraktı.

Sıcaklığın 2 dereceye kadar düştüğü Ilgaz Dağı’nda gece saatlerinde kar yağışının yeninden etkili olması bekleniyor.