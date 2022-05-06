Ilgaz Dağı'nın eteklerinde mayıs sürprizi: Lapa lapa kar yağdı
Çankırı-Kastamonu sınırında bulunan Ilgaz Dağı, baharın son günlerinde yağan kar sebebiyle beyaza büründü.
Ilgaz Dağı’na mayıs ayında kar düştü.
Kar yağışı ile birlikte bin 850 rakımlı Çankırı-Ilgaz sınırındaki Ilgaz Dağı geçidi beyaza büründü.
SICAKLIK 2 DERECEYE DÜŞTÜ
Ilgaz ve Çankırı arasında alternatif olarak ulaşımın sağlandığı karayolunda ekipler, yağış öncesi tuzlama çalışması yaptı. Yaklaşık yarım saat boyunca etkili olan kar yağışı yerini yoğun sise bıraktı.
Sıcaklığın 2 dereceye kadar düştüğü Ilgaz Dağı’nda gece saatlerinde kar yağışının yeninden etkili olması bekleniyor.
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