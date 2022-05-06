Ilgaz Dağı'nın eteklerinde mayıs sürprizi: Lapa lapa kar yağdı

Çankırı-Kastamonu sınırında bulunan Ilgaz Dağı, baharın son günlerinde yağan kar sebebiyle beyaza büründü.

(İHA)
06 Mayıs 2022 Cuma, 07:00
Ilgaz Dağı'nın eteklerinde mayıs sürprizi: Lapa lapa kar yağdı
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Ilgaz Dağı’na mayıs ayında kar düştü.

Kar yağışı ile birlikte bin 850 rakımlı Çankırı-Ilgaz sınırındaki Ilgaz Dağı geçidi beyaza büründü.

SICAKLIK 2 DERECEYE DÜŞTÜ

Ilgaz ve Çankırı arasında alternatif olarak ulaşımın sağlandığı karayolunda ekipler, yağış öncesi tuzlama çalışması yaptı. Yaklaşık yarım saat boyunca etkili olan kar yağışı yerini yoğun sise bıraktı.

Sıcaklığın 2 dereceye kadar düştüğü Ilgaz Dağı’nda gece saatlerinde kar yağışının yeninden etkili olması bekleniyor.

 


hava durumu meteoroloji meteoroloji genel müdürlüğü

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