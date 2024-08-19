İnceleme başlatıldı: 9. kattan düşen genç öldü!

Yayınlanma: 19.08.2024 - 19:47

Güncelleme: 19.08.2024 - 19:47

Olay, Karacaoğlan Mahallesi Andıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Apartmanın 9’uncu katındaki dairede ailesiyle birlikte yaşayan kas hastası Ferhan Karabulut (20), iddiaya göre dengesini kaybederek aşağı düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı genç, ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karabulut doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.