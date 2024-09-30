İncirliova'da traktör kazası: 1 ölü

Aydın’ın İncirliova ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

İncirliova'da traktör kazası: 1 ölü
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İHA
Yayınlanma: 30.09.2024 - 09:04

Meşeli Mahallesi’nde gece saatlerinde, Cafer Tekin idaresindeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Tekin’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Acı haberi alan Tekin’in ailesi ve yakınları yasa boğuldu. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışma neticesinde Tekin’in cansız bedeni traktörün altından çıkartılarak hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #112 Acil #traktör

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