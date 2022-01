'İnek duası' davasında karar

18 Ocak 2022 Salı, 16:05

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde her yıl düzenlenen ‘İnek Bayramı’nda okunan ‘İnek Duası’, 2016 yılında mahkemelik olmuştu. 2016 yılındaki bayramda İnek Duası’nı okuyan ve şu anda Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu’nun yedek üyesi olan Mehmet Can Tan hakkında, ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağıladığı’ gerekçesiyle dava açılmıştı. Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi Mehmet Can Tan’ın beraatına karar vermiş; karar istinafa taşınmıştı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, temyiz talebini reddederek ilk derece mahkemesinin verdiği kararı onadı.

Mülkiyeliler Birliği'nden karara ilişkin yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

“Mülkiye’yi Mülkiye yapan değerlere ve geleneklere saldırının parçası olarak 2017’de İnek Bayramı yasaklanmaya çalışılmış, bir önceki sene İnek Duası’nı okuyan Mehmet Can Tan, sosyal medyada yürütülen linçle hedef haline getirilmişti. Bu linçin ardından Ankara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından başlatılan soruşturma sonrasında ceza verildi, ancak verilen ceza mahkeme tarafından usulsüz bulunarak iptal edildi. Ayrıca Mehmet Can Tan’a ceza davası da açıldı. 2019 yılında verilen beraat kararından sonra istinaf mahkemesine taşınan davanın istinafta reddine karar verilmesiyle İnek Duası’nın beraat kararı kesinleşmiş oldu.

Fakültemizin değerlerini kriminalize etmek için gerçekleştirilen her saldırıya karşı üyelerimizin ve öğrencilerimizin yanındayız ve yan yana olmaya, geleneğimizden güç almaya devam edeceğiz. Tenkiti mizahla buluşturan İnek Bayramı, fakültemizin köklü geleneklerindendir. Mülkiye’nin bir ruhu varsa o ruh İnek Bayramı’ndadır. Tüllabın Bayramı her daim mübarek olsun."