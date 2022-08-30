İnşaatta asansörden düşen işçi ağır yaralandı
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde inşaatın dış cephesine kurulu asansörden düşen işçi Muhammet Doğan, ağır yaralandı.
Yeşil Mahalle’de, 30 Ağustos Salı günü öğle saatlerinde inşaatta çalışan Muhammet Doğan, yukarıdaki mesai arkadaşlarına yemek çıkarmak için dış cepheye kurulu asansöre bindi. Asansör 3’üncü kata geldiğinde Doğan, dengesini kaybedip düşerek ağır yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Diğer işçilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doğan, tedavi altına alındı.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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