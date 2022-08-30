İnşaatta asansörden düşen işçi ağır yaralandı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde inşaatın dış cephesine kurulu asansörden düşen işçi Muhammet Doğan, ağır yaralandı.

DHA
30 Ağustos 2022 Salı, 15:05
İnşaatta asansörden düşen işçi ağır yaralandı
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Yeşil Mahalle’de, 30 Ağustos Salı günü öğle saatlerinde inşaatta çalışan Muhammet Doğan, yukarıdaki mesai arkadaşlarına yemek çıkarmak için dış cepheye kurulu asansöre bindi. Asansör 3’üncü kata geldiğinde Doğan, dengesini kaybedip düşerek ağır yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Diğer işçilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doğan, tedavi altına alındı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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