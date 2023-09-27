İnternette tanıştı, evine gidince gasbedildi

Bakırköy'de bankadan 50 bin TL çeken Y.C.A. adlı kişi internetten tanıştığı Ceren Ç.'nin evine giderek 3 bin TL'ye birliktelik karşılığında anlaştı. Ödeme sırasında Ceren Ç. ve evde bulunan arkadaşı Hüseyin D., 50 bin TL'nin tamamını zorla alıp Y.C.A'yı evden kovdu. Gözaltına alınan Ceren Ç. ve Hüseyin D.'nin cinsiyet değiştirdikleri ortaya çıktı.

DHA
Yayınlanma: 27.09.2023 - 14:33
İnternette tanıştı, evine gidince gasbedildi
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Cevizlik Mahallesi'nde, geçen çarşamba günü Y.C.A.(19) bankaya giderek 50 bin lira çekti. Daha önce internet üzerinden tanıştığı Ceren Ç.'nin (28) evine 3 bin lira karşılığı birliktelik yaşamak için gitti.

Evde bulunan Ceren Ç. ile Hüseyin D. Y.C.A.'nın 50 bin lirasını zorla aldıktan sonra evden kovdu. Y.C.A.'nnın polise haber vererek gasbdildiğini söylemesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, Ceren Ç. ve Hüseyin D.'yi gözaltına aldı.

CİNSİYET DEĞİŞTİRMİŞLER

Gerçek adının Mahsun Ç. olduğu belirlenen Ceren Ç. ile Hüseyin D.'nin cinsiyet değiştirdiği belirlendi. Hüseyin D.adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, Mahsun Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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