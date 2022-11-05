İnternetten 'açık artırmayla' kaçak saat satan şüpheliler yakalandı
İstanbul’da kaçak yollarla ülkeye getirdikleri saatleri internetten açık artırmayla sattıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yabancı uyruklu M.J.K’nin yurt dışından kaçak yollarla Türkiye’ye saat getirdiği, bu saatleri iş birliği yaptığı İ.G. ve T.G. aracığıyla Fatih’te bir dükkanda internet üzerinden açık artırma usulüyle sattığını belirledi.
SAATLERE EL KONULDU
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, adrese düzenlediği baskında 372 kaçak saat ile satılan ürünlerden elde edildiği değerlendirilen döviz ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edilirken, söz konusu saatlere el konuldu.
Öte yandan, jandarma ekiplerinin Esenler’de bir adrese düzenlediği baskında, ülkeye kaçak yollarla getirildiği belirlenen 125 bin adet şerit metre ele geçirildi. Gözaltına alınan B.K, işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.
Video Haberler
- Park alanından çıkarırken bebekle polis ilgilendi
- AKP'nin Hedef 2023 deyip yapamadığı 10 vaat
- Türkiye Yüzyılı mı, Çöküş Yüzyılı mı?
- Yok böyle sokak röportajı! Yurttaşlar birbirine girdi...
- Endemik çiçekler, camda şekil buldu
- Umudunun tükendiği an sıfır otomobil sahibi oldu
- 20. yıldönümünde Türkiye adeta dökülüyor
- Erdoğan hangi 3 isme karşı kaybedecek?
- TÜİK ve ENAG verileri ne söylüyor?
- Boğaziçi Film Festivali’nde neler yaşandı?
En Çok Okunan Haberler
-
- Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi yaşamını yitirdi
- Türk iş insanı Tahiti'de denize düşüp öldü
- Deniz Baykal'ın evinde 'istifa' toplantısı
- AKP içerisinde 'HDP ziyareti' çatlağı
- 'Kaçmayı düşündüğünüz sokaktayım'
- Erdoğan'dan 'pahalılık sürecek' mesajı
- Skandalın adresi bu kez valilik!
- Merakla beklenen Çin roketi Dünya'ya düştü
- 'Uzlaşma sağlanamaması halinde....'
- 'Bu kaypaklık değilse ne?'